ZEROBASEONE（ZB1）のソク・マシューとパク・ゴヌクが、WAKEONEと専属契約を締結した。WAKEONEは2月9日、活動終盤に差しかかっているボーイズグループZEROBASEONEのメンバーであるソク・マシューとパク・ゴヌクを迎え、専属契約を締結したと発表した。【写真】ソク・マシュー効果で、日本の“アレ”の売上が爆伸び？今回の専属契約は、ZEROBASEONEとして活動してきた2人の今後の活動について、前所属事務所との相互協議を重ねたう