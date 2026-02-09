Google»±²¼¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼Ö³«È¯´ë¶È¡¢Waymo¤¬¡¢¡ÖÄ¶¥ê¥¢¥ë¡×¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´Ä¶­¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ç¥ë¤ò·±Îý¤Ç¤­¤ëAI¥â¥Ç¥ë¡ÖWaymo World Model¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£The Waymo World Model: A New Frontier For Autonomous Driving Simulationhttps://waymo.com/blog/2026/02/the-waymo-world-model-a-new-frontier-for-autonomous-driving-simulationWaymo leverages Genie 3 to create a world model for self-driving cars -