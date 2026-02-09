JR宇觥宮線が架線の断線の影響で9日朝から東京ー小山駅間で運転を見合わせています。運転再開は9日午後5時頃の見通しです。8日午後11時すぎ、JR宇觥宮線の古河、野木駅間の2箇所で架線が断線した影響で電車が止まり、乗客が一時車内に取り残されました。JR宇觥宮線では9日の始発から上下線共に運転を見合わせており、運転再開見込みは立っていません。この影響で、湘南新宿ラインも横須賀線の逗子ー宇觥宮