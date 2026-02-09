µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¡Ê41¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤ò¡ª?¥Æ¥Ë¥¹¤Î½àÍ¥¾¡½Ë¾¡²ñ¤Ø¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌÚÀë¿Æ¿·GM¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀÄÌÚº´ÃÎ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Î¤ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÀÄÌÚ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«