雪辱を果たせるか。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日＝日本時間１１日）の女子メンバーが８日（同９日）に発表され、４大会連続出場の高梨沙羅（２９＝クラレ）が出場することが決まった。Ｗ杯では男女通じて歴代最多の６３勝を誇るが、前回の２０２２年北京大会の混合団体ではスーツの規定違反による失格を経験。苦しい現状を打破し、覚悟を胸にジャンプ台に上がる。高梨は７日（日本時間