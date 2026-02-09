バッド・バニー（Bad Bunny）は、主にスペイン語でスーパーボウルのパフォーマンスを行った初のラテン系アーティストとして歴史にその名を刻んだ。そして、彼は全力を出し切った。このスーパースターは、ダンサー、溢れんばかりのプエルトリコの誇り、さらにはレディー・ガガの登場まで盛り込み、後世に語り継がれるような陽気で熱狂的なステージを演出した。バッド・バニーは、パバ・ハット（プエルトリコの伝統的な帽子）からド