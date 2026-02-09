疲れないしくみのカギを握る「ワーキングメモリ」とは？ マルチタスクを実現する脳の機能 私たちの脳は、常に「マルチタスク」で動いています。マルチタスクとは、複数の作業を同時に進行させることです。たとえば本を読んでいるとき、文字を追いながら単語の意味を理解し、同時に前に読んだ内容や自分の経験を思い出して考えをめぐらせています。さらに、周囲の物音や自分の体の状態にも注意を払っているでしょう。