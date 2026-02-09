体調のバロメーターとして広く活用されている血圧。先ごろ日本高血圧学会が発表したガイドラインでは、あらためて「目標値」が示された。だが、日中に家庭や医院で測定した値が正常だからといって安心はできない。本当に恐ろしいのは「夜間高血圧」なのだという。※本稿は「週刊新潮」2026年2月5日号の特別読物【4300万人の高血圧患者必読！ 日中の数値は正常でも…恐ろしい「夜間高血圧」対策（科学ジャーナリスト・緑 慎也）】