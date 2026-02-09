¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û BLACKPINK¤ÎLISA¤¬¡¢¡È¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥åー¥ó¡É¤Î¿·¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£ LISA¤¬Èà½÷¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ÎÎ¹¤È¾ðÇ®¤ò¶¦Í­¤¹¤ë3Éô¹½À®¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈþ¤·¤µ¤È¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê»Ñ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¡ÊLISA¡Ë SHISEIDO¤¬¡¢2·î9Æü¤«¤éLISA¤ò¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥åー¥ó¥·¥êー¥º¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð