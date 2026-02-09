É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Éã¤ÎÁò¼°¤Ç¡¢Èá¤·¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡ÖÏ¢Íí¤Î½çÈÖ¡×¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¿´¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ Ï¢Íí¤ÎÈ½ÃÇ ¡ÖÃ¯¤Ë¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÃÎ¤é¤»¤ë¤«¡×Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤­¡¢ºÇ½é¤ËÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Ç»¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£Ï¢Íí¤Î½çÈÖ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ÖÇÛÎ¸¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤¿¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â