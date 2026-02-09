£¸Æü¡¢¹ñ²ñµÄ»öÆ²¡£¡ÊÅìµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ìË¹ÀÀ®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ2·î9Æü¡ÛÆüËÜ¤ÎÂè51²ó½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£NHK¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£