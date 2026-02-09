政治ジャーナリスト田〓史郎氏は9日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。8日に投開票された第51回衆院選で、自民党が公示前議席198から、戦後初となる単独で3分の2を超える316まで議席を伸ばし、歴史的圧勝を収めたことに「まさに驚天動地」と、驚きを示した。一方、「ひとり勝ち」状態の自民とは対照的に、野党第1党の中道改革連合は公示前の167から49議席まで118の大激減。政権を失った旧民