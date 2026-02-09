¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò2-0¤ÈÇË¤ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤ËÅÜÅó¤Î4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¾¡¤ÁÅÀ44¤Ç4°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯¤Î¼êÏÓ¤Ë¡¢Íèµ¨¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ´ÆÆÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À­¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸µ¥Þ¥óU¤Î¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á