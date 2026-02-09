首都圏でも残雪の2026年2月9日、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より雪見スポット映像が公開された。アメリカの国民行事「スーパーボウル」に合わせたものだ。 映像は、マンダロリアン（ディン・ジャリン）とグローグーが雪道をソリで進むもの。彼らを引くのは、『エピソード5／帝国の逆襲』（1980）の惑星ホスにも登場したトーント&