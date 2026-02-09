²Î¼ê¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬·³ÉþÌ³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2·î9Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êARA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏÆ±Æü¡¢¸½Ìò¤ÇÆþÂâ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢Ë·¼çÆ¬¤ò¸ø³«´ðÁÃ·³»ö·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Î¦·³¤ÇÉþÌ³¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Æþ½êÅöÆü¤ËÊÌÅÓ¤Î¹Ô»ö¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï2017Ç¯¡¢Mnet¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Wanna One¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Wanna One¤Î³èÆ°½ªÎ»¸å¤È¤Ê