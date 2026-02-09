¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬2·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¹æµãÆ°²è¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢À¤³¦Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÂÐÌÌ¸å¤Î¡È¥¬¥Áµã¤­¡É»Ñ¢¡¿¹¹áÀ¡¡¢MISAMO¤ÈÂÐÌÌ¸å¤Ë¹æµã¿¹¤Ï¡ÖÌ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¡¢¡¢¡¢MISAMO¤µ¤ó¤ÎListening Party¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈTWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤È¤Îµ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£MISAMO ¤Ï2·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ê