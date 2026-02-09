¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï2·î18Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¡¢¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤È¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈLet¡Çs Make Your Day ¡Á¾Ð´é¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤È°ìÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡Á¡É¡£¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄêÈÖ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡ÖPB