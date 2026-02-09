¡Ú¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive- ¥Á¥¢¥­ 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û 2·î8Æü～4·î9Æü Í½Ìó¼õÉÕ 2027Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§23,980±ß ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤Ï¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive- ¥Á¥¢¥­ 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò2027Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï23,980±ß¡£4·î9Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë