¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉTOTALFAT¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢SHUN¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè3»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£SHUN¤Ï¡Ö2·î2Æü¤Ë²æ¤¬²È¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿Âè»°»Ò¤È¤Ê¤ë3644g¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¦Â©¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾è¤Ã¤±¤«¤é¥Ñ¥Ñ·ã»÷¤Ç½õ»º»Õ¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¤¬¾Ð¤¤¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤â¾Ð¤¤¡¢¿´¥Û¥«¥Û¥«¤Î½Ð»ºÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÏÉ×ÉØÆ±³ØÇ¯42ºÐ¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ò