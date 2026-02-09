¡ÖBEV¤ÎÂç½°²½¡×¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¡¢3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥Õ¤Î³×¿·2025Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢3ÂåÌÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿Æü»º¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¡£BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¥Õ¤Ï¡¢¡ÖBEV¤ÎÂç½°²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂç¤­¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£´û¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥É¥³¡¼¥¹¤Ë¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î¾è²ñ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸øÆ»¤Ç»î¾è¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÈÂçÊÑ