ÇÐÍ¥¤Î·ëÌÚÞæÀ±¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÀã¹ß¤Ã¤¿¤Í¡¼¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢³¹Ãæ¤Ç¼ê¤ò¹­¤²¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°û¿©Å¹Æâ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£·ëÌÚ¤Ï23Ç¯4·îÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¤Ç½Ð±é