ÊÆTeradata¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢´ë¶È¤¬AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¡Ö¼Â¸³¼¼¡×¤«¤é¡ÖËÜÈÖ´Ä¶­¡×¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅý¹ç´ðÈ×¡ÖTeradata Enteprise AgentStack¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´Ä¶­¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®ÍêÀ­¤Î¹â¤¤¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¡Ê¼«Î§·¿AI¡Ë¤ÎÅ¸³«¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¤Ï2026Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ê4·î-6·î¡Ë¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹ÈÇ¤Ï2026Ç¯¸åÈ¾¤ËÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¡£¡ûTeradata Enterprise AgentStack¤ÎÆÃÄ§Teradata Enterp