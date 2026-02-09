¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬148.62ÅÀ¤Ç1°Ì¡£¹¥±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿°ìÊý¡¢Îý½¬Æþ¾ì»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡ÈÆæ¥Ý¡¼¥º¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6Ê¬´ÖÎý½¬Á°¡¢Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢±¦¼ê¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¡£ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ý