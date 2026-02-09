½°±¡Áª¡¦Ê¡²¬10¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¿·¿Í¡¦µÈÂ¼Íª¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬½é¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£ ¢£µÈÂ¼»á¡ÖËÜÆü¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍÊý¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Î¿È¤ò¤«¤±¤ÆÌ¿¤Î¤«¤®¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡× ÂÐ¤¹¤ëÃæÆ»¡¦Á°¿¦¤Î¾ë°æ¿ò¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¡£Ä¶Ã»´ü·èÀï¤Ç¿·ÅÞ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¹â»ÔÀûÉ÷¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¢£¾ë°æ»á¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬