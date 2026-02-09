J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ÅìÀ¾2¤Ä¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç³«ËëÀá¤¬½ªÎ»¤·¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀá¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¿··Á¼°¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬½éÀï¤ò¾Ã²½¤·¡¢ºÇ¿·¤Î½ç°ÌÉ½¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¢¤Ê½ç°ÌÉ½¡ª¡×¡Ö»î¹ç1¤Ç¾¡¤ÁÅÀ2¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£WEST¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤¬V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹2¤Ç1°Ì