»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾­Íè¤ÎÌ´¤ò»ý¤Ä¤­¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£¸Æü¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ²ñ¾ì¤Ë¤ÏÊÝ°é»Î¤ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤Î¾Ò²ð¤äÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¤Ç¤­¤ë£²£µ¤Î¥Öー¥¹¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ ¥é¥¤¥È¥­¥åー¥Ö±§ÅÔµÜ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤ª»Å»öÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Î£Ô£Â£Ã³Ø±¡¤Î¿¦°÷¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÖÌ´È¯¸«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬µîÇ¯½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Çº£²ó¤Ç£²²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á