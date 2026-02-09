JRA¤Ï9Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¤ÏÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¶¥ÇÏ¤Î¼Â»Ü¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£½ÐÇÏÉ½¤òÊÑ¹¹¤»¤º10Æü¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢µþÅÔ¡¢Åìµþ¤ÎÂåÂØ2¾ì³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£µþÅÔ¤Ç¤­¤µ¤é¤®¾Þ¡¢Åìµþ¤ÇÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£