¡ÚREGZA¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G276N¡×¡Û »²¹Í²Á³Ê¡§50,600±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§34,800±ß ³ä°úÎ¨¡§31¡ó Amazon¤Ë¤Æ¡¢REGZA¤Î27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G276N¡×¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÖRM-G276N¡×¤Ï¡¢¹â»ëÌî³Ñ¤ÊFast IPS¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿WQHD¡Ê2,560¡ß1,440¡Ë²òÁüÅÙ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì&#1