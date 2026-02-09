½éÂå¡ØZE0·¿¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2010Ç¯12·îÆü»º¼«Æ°¼Ö¡Ê°Ê²¼Æü»º¡Ë¤«¤é¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëC¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎÌ»ºBEV¤È¤·¤Æ½éÂå¡Ø¥ê¡¼¥Õ¡Ù¡ÊZE0·¿¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯12·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û·ãÊÑ¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡ª¶Ã°ÛÅª¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3ÂåÌÜÆü»º¥ê¡¼¥ÕÁ´100Ëç24kWh¤ÎÁíÅÅÎÏÎÌ¤ò»ý¤Ä¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ç80kW¡Ê109ps¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ