¥×¥ìÃÍ¤ÇÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Î¥Þ¥É¡×¤¬¼õÃíºÆ³«¥¹¥º¥­¤Ï2025Ç¯10·î27Æü¡¢Ä¹¤é¤¯¼õÃíÄä»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤è¤êÃíÊ¸¼õÉÕ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¥º¥­¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥­¤Î¡Ö¡È¿·¡É¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë2025Ç¯1·î30Æü¡¢¾®·¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö