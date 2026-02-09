未就園児から小学校へと進学するとき、とにかく準備が大変ですよね。これまでとは異なり、勉強が主軸となる生活となり、学用品の準備だけでなく、勉強面でも準備や心構えが必要でしょう。『みなさんのお子さんは、小学入学前までにひらがなの読み書きは完璧でしたか？入学前にできていないとまずいかな……』春から小学生になるお子さんをもつママからの質問。学習面について、入学までにどこまでできるようになっていればいいか