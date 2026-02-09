µ­¼Ô²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡á2025Ç¯9·î/Jim Watson/AFP/Getty Images/File¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¡ÊCNN¡Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÎË¬ÊÆ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀêÎÎ¤òÂ³¤±¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤ËÂÐ¤¹¤ëÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼£°Â³ÕµÄ¤Ï8Æü¡¢Æ±¹ñ¤Î¶¯À©ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹ñ²È¤È¤·¤ÆÆþ¿¢ÃÏ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ËÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÁ¼ÃÖ