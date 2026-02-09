¡ÚUT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡Û 4·î²¼½Ü È¯Çä ²Á³Ê¡§MEN¡Ê4¼ï¡Ë ³Æ1,990±ß ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¡¢UT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ò4·î²¼½Ü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥º¥µ¥¤¥º4¼ï¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ1,990±ß¡£ º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿UT¡£ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈåÌÌ©¤Ê¥¹¥Èー¥êー¡¢¸Ä