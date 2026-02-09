ËÜÍè¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçµð¿Í¤¬¡¢196¥»¥ó¥Á¤ÎµðÂÎ¤ò¥«¡¼¥Õ°ì·â¤Ç¾×·âKO¡£¶Ã¤­¤Î¸÷·Ê¤ËËâºÀÅÍ¤â¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Ä¥«¡¼¥Õ¡£¶¯¤¤¤ï¡×¤È¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¡¼¥Õ¡È°ì·â¡É¤ÇµðÂÎ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¾×·âKO2·î8Æü¡¢Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖK-1 WORLD GP 2026¡Á -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ð¡¼¥°¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¥Ë¥­¡¼¥¿¡¦¥³¥º¥í¥Õ¡Ê¥í