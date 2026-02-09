¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç8Æü¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆ»º¸ÇÉ¤Î¼Ò²ñÅÞ¤Î¥»¥°¡¼¥í¸µ½ñµ­Ä¹¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£