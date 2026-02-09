¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï8Æü¡¢½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤ò¼õ¤±¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½Ë°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö¥«¥Ê¥À¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢Î¾¹ñÌ±¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£