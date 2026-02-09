ソケッツがストップ高の９２８円。前週末６日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。毎年３月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、保有期間に応じてタワーレコードギフトカード（１５００円）かＴＯＨＯシネマズギフトカード（３０００円）、またはその両方を提供する。なお、初回の２６年３月末