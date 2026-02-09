フルヤ金属はストップ高の水準となる前営業日比７００円高の４９９５円でカイ気配となっている。前週末６日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の６４０億円から８８０億円（前期比５３．４％増）、営業利益予想を１００億円から１６５億円（同７３．０％増）、最終利益予想を６０億円から１１０億円（同７０．１％増）