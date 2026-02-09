リネットジャパングループが続伸している。この日の寄り前に、２６年９月期の連結業績予想について、売上高を１５０億円から１６０億円（前期比５３．６％増）へ、営業利益を１０億円から１３億円（同４．３倍）へ、純利益を７億円から９億円（同８０．９％増）へ上方修正し、あわせて２６年５月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象にデジタルギフト５００円分を提供する上方修正記念株主優待を実施すると発表して