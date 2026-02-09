武蔵精密工業は急反落。前週末６日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を１１０億円から１０億円（同８７．２％減）へ下方修正すると発表。これを嫌気した売りが優勢となっている。 新規事業としてＡＩデータセンター向けに需要が急拡大している「ハイブリッドスーパーキャパシタ（ＨＳＣ）」の増産体制構築を加速しており、これに伴う先行費用を織り込んだ。欧州子会社での収益性