クラフティアに注目したい。同社は九州を地盤とする電気工事会社。旧九電工が昨年１０月に社名変更した。業績は好調だ。１月３０日に２６年３月期連結営業利益を４４５億円から５１５億円（前期比２４．４％増）に上方修正した。電気工事・空調衛生工事の大型案件を中心に、利益率が改善していることが寄与する。今期配当も従来予想から２０円増額し年２００円（前期１４０円）とすることも明らかにした。 九州では台湾の台