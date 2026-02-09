【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、4月8日に41stシングルをリリースすることが決定。冠バラエティ番組『乃木坂工事中』にて発表された。 ■フォーメーションは2月15日放送の『乃木坂工事中』にて解禁 2025年は39thシングル「Same numbers」にて『第76回NHK紅白歌合戦』への出演や、『第67回輝く！日本レコード大賞』の特別賞を受賞するなど多岐にわたり活躍した乃木坂46。40thシング