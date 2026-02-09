9日10時現在の日経平均株価は前週末比2858.17円（5.27％）高の5万7111.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1318、値下がりは222、変わらずは50と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を840.99円押し上げている。次いでファストリ が431.59円、ＳＢＧ が260.72円、東エレク が97.27円、中外薬 が69.39円と続く。 マイナス寄与度は86.44円の押し下げ