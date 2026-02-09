9日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝156円88銭前後と、前週末午後5時時点と同水準。ユーロ円は1ユーロ＝185円61銭前後と63銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース