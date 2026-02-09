ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ビッグエアで銅メダルを獲得した中国の蘇翊鳴（スー・イーミン）（21）の振る舞いが話題になっている。7日に行われた同種目決勝では、2023〜24年シーズンのワールドカップ王者の木村葵来（21）が金メダル、25年世界選手権優勝の木俣椋真（23）が銀メダルを獲得した。蘇は競技終了後、木村と木俣の頭をくしゃくしゃと力強くなでて祝福した。この様子は中国のSNS上で話題となり、ネットユ