3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で4大会ぶりの予選突破を目指す韓国代表に悲報が届いた。韓国メディア「スポーツ朝鮮」は9日、ハンファの崔在勲（チェ・ジェフン）捕手（37）が骨折のため、大会出場が困難になったと報じた。WBCに出場する各国・地域の出場登録選手が6日に発表され、チェ・ジェフンは代表入り。ただ、キャンプ地のオーストラリア・メルボルンで右手指を骨折。少なくとも1カ月の