2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、DeNA・デュプランティエについて言及した。斎藤氏は「阪神で実績がありますから、すごく横浜としては大きい補強。この選手が頑張ってくれると、ジャクソンとケイが抜けた穴はちょっとは埋まるかなという感じがしますよね」と期待を寄せる。坂口氏も「（ジャクソンとケイの）2枚が抜けるのは痛いので、デュプランティエ投手をと