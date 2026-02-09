【モデルプレス＝2026/02/09】日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩が、2月9日発売の「ボム」3月号（ワン・パブリッシング）に登場する。【写真】日向坂46メンバー、ノースリーブで素肌輝く◆小坂菜緒＆藤嶌果歩、バレンタインの思い出語る2月27日公開の映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」で声優に挑戦した小坂と藤嶌の特別対談を公開。それぞれのバレンタインの思い出も聞いている。◆表紙は日向坂46正源司陽子今号の