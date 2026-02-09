助けてほしいときに助けてくれない。そんな夫へ不満をぶつけたとき、意外な事実が判明しました。知人から聞いたお話を紹介します。 手伝ってくれない夫 私は3人の子供がいる主婦です。一番下の子は3歳とまだ幼く、毎日目が回るほどの忙しさ。そんな私にはひとつ大きな不満がありました。 それは、夫が育児を手伝わないということ。休みの日でも、忙しそうにしている私を横目に、のんびりとテレビを見ているだけでした。 限界