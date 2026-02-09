元号が昭和から平成に変わる1988年から1989年にかけては、首都圏幼女連続殺害事件やリクルート事件、六本木ディスコ「トゥーリア」で照明が落下して死傷者が出る事故など、いまも多くの人の記憶に残る出来事が相次いだ。1988年9月19日に吐血した昭和天皇が約4カ月の闘病生活ののち、1989年1月7日に崩御したのと同じ頃、凄惨な暴行によって命を落とした女性がいた。足立区綾瀬の女子高校生コンクリート詰め殺人事件の被害者である。